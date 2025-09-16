TRT 1'in Yeni Dizisi 'Cennetin Çocukları' İlk Bölümüyle Yayına Girdi

Umut dolu bir yolculuğu ekranlara taşıyan TRT 1'in yeni dizisi "Cennetin Çocukları", ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, henüz küçük bir çocukken hapse düşen İskender'in karanlık geçmişinden sıyrılıp yeniden doğuşunu ve sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikayesini izleyiciyle buluşturan yapım, ekran yolculuğuna başladı.

İstanbul'da düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine, TRT yönetiminin yanı sıra dizi ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Yönetmenliğini Soner Caner'in üstlendiği, senaryosunu Ali Kara'nın kaleme aldığı dizi, her pazartesi 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

"Ayvalık ve civarında çekimler yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, dizide seyircileri bol sürprizlerin beklediğini belirterek, "Herkesin kendi içindeki yolculuğunda değişme sürecini, yolculuk hikayesini anlatan bir senaryomuz var. Biz çok heyecanlıyız, bu akşam seyirciyle karşılaşacağımız için son sözü onlar söyleyecek. Genç oyuncular için müthiş ekip kuruldu, yani okul gibi bir kadroyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Algöz, senaryonun ve hikayenin çok güzel olduğuna işaret ederek, "Allah nazardan korusun çok da güzel bir ekibimiz var. Dizide, duvarın o tarafında olanlarla bu tarafında olanların hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık iki aydır Ayvalık ve civarında çekimler yapıyoruz. Buradan gittikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Özgü Kaya da Ayvalık'ın kendisi için memleket gibi olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"Ayvalık dokusu ve insanı ile sevgisini şefkatle hissettiğim bir şehir. Ayrıca büyük ustalarla kamera önü, arkası çok iyi bir ekiple çalışmak hepimiz için çok büyük şans. Hikayemiz çok katmanlı ve her karakterde karanlığın ışığa dönüşümünü, iyinin içindeki kötünün dengesini keşfedeceğimiz ve her karakterde farklı uyanış yaşayacağımız bir hikaye. Seyir keyfi yüksek bir proje olduğunu düşünüyorum."

Oyuncu Melisa Şenolsun ise keyifli bir ekiple çalıştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, "Düşündürücü ve kıymetli bir hikaye anlatıyoruz. Herkesin yolculuğuyla, insan olma yolculuğuyla alakalı bir hikaye. Bu yolculukta da her karakterin kendi içindeki dönüşümüne şahit olacağız. Ayla da bir tık daha başına buyruk sayılabilecek kendine sığınan bir karakter. Onun da dönüşümünü göreceğiz." görüşlerini paylaştı.

Dizinin konusu

"İskender'in hikayesi Cennet Ana'nın umuduyla kesişince ikisinin de hayatı bambaşka bir yöne doğru şekillenecektir. Dizide, çocuklarını her şeyin üstünde tutan Cennet Ana'nın (Şebnem Doğruer) dünyası, oğlu Kamil'in kaybolmasıyla altüst olur. Bir yandan gözleri görmeyen kızı Ayşe'yle çiftlikteki işlerin üstesinden gelmeye çalışırken, diğer yandan oğlunu bulmak için tüm umuduyla mücadele eder. Yorgun elleriyle astığı kayıp afişleri, acısının en büyük sembolüne dönüşür."

Yapımda ayrıca Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu, Birand Tunca ve Ecem Çalhan da rol alıyor.