TRT 1'in Yeni Dizisi "BALKAN NİNNİSİ"nin ikinci tanıtımı yayınlandı - Haberler

Üsküp'te Çekilen Dizinin 2. Tanıtımı da Büyük İlgi Gördü

Çekimlerine geçtiğimiz hafta Üsküp'te başlanan dizinin ikinci tanıtımı da büyük ilgi gördü.

KÖFTECİ SÜLEYMAN, İZLEYİCİLERİ ÜSKÜP'E DAVET EDİYOR…

TRT 1 izleyicileri, dizinin başrol oyuncuları Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın yer aldığı tanıtıma büyük ilgi gösterdi. Özyağcılar'ın Köfteci Süleyman, Türkad'ın ise Neriman karakteriyle Üsküp'teki köfteci dükkanından ve Türk Çarşısı'ndan seslendiği tanıtım ilgi odağı oldu.Sosyal medyada paylaşım yaparak beğenilerini dile getiren izleyiciler, "Balkan Ninnisi"nin yayınını özlemle beklediklerini ifade ettiler.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkansız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi", yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

USTA OYUNCU KADROSU, SAMİMİ VE EĞLENCELİ HİKAYE

Balkan insanının samimi, son derece içten,neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın,başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa,Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erban Saban rol alıyor.

FARKLI MİLLETLERE MENSUP İKİ GENCİN İMKANSIZ AŞKI…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdiklerimücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

DİZİ, MÜZİKLERİYLE DE İLGİ ODAĞI OLACAK….

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı "Balkan Ninnisi", yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. "Balkan Ninnisi"nin müziklerini Alper Atakan yapacak.

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