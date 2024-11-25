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Troya Müzesi'nde Polyksena Lahdi, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kapatıldı

Troya Müzesi'nde Polyksena Lahdi, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kapatıldı
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Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 2 bin 600 yıllık Polyksena lahdi siyah örtüyle kapatıldı. Müzede kadına yönelik şiddetin tarihsel kökenlerine dikkat çekildi ve kadın çalışanlar tarafından etkinlik düzenlendi.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği yaklaşık 2 bin 600 yıllık Polyksena lahdi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla siyah örtüyle kapatıldı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek amacıyla, siyah bir örtüyle üzeri örtülen lahde, müzenin kadın çalışanları siyah kurdele bağlayarak, karanfil bıraktı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in ilk kez kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için 25 Kasım gününü, uluslararası mücadele günü ilan ettiğini hatırlattı.

Kadına yönelik şiddetin tarihsel kökenleri olduğunu dile getiren Gölcük, "Bunu Troya destanında ya da bağlantılı anlatılarda da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Akha Komutanı Agamemnon'un kızı İfigenya'yı kurban etmesi ya da bugün önünde durduğumuz Troya Kralı Priamos ve Hekabe'nin kızı Polyksena'nın kurban ediliş sahnesi de bunlardan birisi ve arkamızda duran 2500 yıllık lahdin üzerinde bir kadının kurban ediliş sahnesi tüm yürek burkuculuğu ile işleniyor." dedi.

Anadolu'ya bakıldığında, temelde kadının Troya'da ana üretici olduğunu, ihraç malzemeleri arasında en büyük kalem olan tekstil malzemesinin tamamen kadın tarafından üretildiğini aktaran Gölcük, "Destanda Pentesilea'nın Troya için mücadelede öne çıkan kadınlardan biri olduğunu görüyoruz. İlyada ya da Odysseia Destanı'nı okuduğumuz Azra Erat'ın çevirilerinin, dünyada ilk kez bir kadın tarafından yapılan İlyada çevirisi olduğunu gördüğümüzde, kadının ne kadar kıymetli, değerli ve üretici olduğunu Anadolu'da sıklıkla görüyoruz." diye konuştu.

Gölcük, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek için Polyksena'nın kurban ediliş sahnesinin yer aldığı lahdi siyah bir örtüyle örtüp, 1 saat kadar üzerindeki şiddeti bloklamaya, engellemeye ve göstermemeye çalıştıklarını dile getirerek, " Kadın, başka hiçbir sebeple değil sadece insan olduğu için kıymetli ve değerli. Dolayısıyla biz de bulunduğumuz noktada bu değeri, bu kıymeti tekrar vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Polyksena lahdi

Troya Müzesi'nde bulunan Polyksena lahdi, Çanakkale Kızöldün tümülüsünde, 1994 yılında kaçak kazı ihbarı üzerine yapılan kurtarma kazısında bulundu.

Milattan önce 6. yüzyıldan kalma lahit, Anadolu'daki figürsel anlatımlı lahitlerin en erken örneği olma niteliğini taşıyor. Uzun kenarlarından birinde, Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesi betimleniyor. Bu nedenle eser, Polyksena lahdi olarak anılıyor.

Birden fazla konunun birbiriyle bağlantılı işlendiği lahidde ayrıca 37 insan figürü bulunuyor. Bu şekilde eserde zengin bir betimleme oluşturulduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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