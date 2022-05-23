Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri - Haberler

Troya Müzesi'nde ilk kez düzenlenen 3D mapping gösterisi yoğun ilgiyle izlendi.

18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Troya Müzesi'nin bahçesinde Troya savaşlarını anlatan 3D mapping, lazer, pyroteknik, ışık, ses ve müziğin birlikte kullanıldığı bir gösteri gerçekleştirildi. Vatandaşlar Troya kentinin tarihini anlatan 17 dakikalık gösteriyi ilgiyle izledi. Gösterinin ardından vatandaşlar müze uzmanlarının eşliğinde Troya Müzesi'ni gezdiler.

3D mapping gösterisine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Alper Yancar, Troya Müzesi Müdür Yardımcısı Kemal Çibuk, çevre köy muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Enishan Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel