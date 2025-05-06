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Troya Hazineleri Sergisi, Sanatseverlerle Buluştu

Troya Hazineleri Sergisi, Sanatseverlerle Buluştu
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Troya hazineleri ve değerli eserlerin hikayesini sunan 'Troya Hazineleri: Please Come Back' fotoğraf sergisi, Beyoğlu'nda açıldı. Sergide, kültürel mirasın önemine ve tarihi eserlerin ait olduğu topraklara dönmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Ünlü "Troya hazineleri" ile değerli madenler ve taşlardan yapılan yaklaşık 30 farklı eser grubunun hikayesini yansıtan "Troya Hazineleri: Please Come Back" fotoğraf sergisi, Terra Santa Manastırı'nda sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin ev sahipliğinde, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen serginin küratörlüğünü Erkan Özdilek üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Öylesine kıymetli ve kadim topraklar üzerinde yaşıyoruz ki, bazen bir kalıntıda, bazen bir taşta ve hikayede geçmişin izlerine rastlayabiliyoruz. İnsan aklının alamayacağı kadar büyük bir kültürel birikim ve mirasa ev sahipliği yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsminden özellikle bahsetmek istediği bir Osmanlı paşası olduğunu belirten Güney, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nin en zor dönemlerinden birinde birçok önemli görevde bulunuyor Saffet Paşa. Onun hikayesinde, devlete sahip çıkmanın, topraklarımızın birikimine ve zenginliklerine de sahip çıkmak olduğunu görüyoruz. Verdiği kamulaştırma kararıyla Osmanlı Devleti adına Troya'da bulunan eserlerin mülkiyetini elinde tutmuştur. Bugün Troya hazinelerinin bazıları topraklarımıza döndüyse, bu biraz da onun sayesindedir. Tarihi eserler, doğduğu topraklarda yaşamaya devam ediyorsa anlamlıdır. Bunu en çok Beyoğlu'nun sokaklarında hissediyor ve yaşıyorum. Mirasa sahip çıkmak, ecdadımıza sahip çıkmaktır. Biz de ecdat yadigarlarımıza sahip çıkmak, yüzyıllar boyu topraklarımızın kültür hazinesini besleyen Beyoğlu'muzu kültür ve sanatıyla yaşatmak için çalışıyoruz."

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Oktay Yalın da yurt dışına kaçırılan Troya hazinelerinden örneklerin sergide görülebileceğini bildirdi.

Hazinenin parçalarının dünyanın çeşitli yerlerine yayıldığına işaret eden Yalın, "Almanya, İngiltere, Rusya ve ülkemizde de bir bölümü bulunan eserlerin, aslında kültür hazinelerinin ait olduğu topraklara dönmesi mesajını vermeyi hedeflediğimiz için sergimize 'Please Come Back' başlığını da ekleyerek 'Lütfen geri dön.' dedik." ifadelerini kullandı.

Troya hazineleri, 19. yüzyılın sonlarında Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından Hisarlık Tepesi'nde yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. 31 Mayıs 1873'te bulunan ve "Priamos Hazinesi" adı verilen "A Hazinesi", Troya II dönemine ait olup, altın takılar, değerli taşlar ve çeşitli arkeolojik eserleri içeriyor.

Schliemann'ın Osmanlı yasalarına aykırı biçimde yurt dışına kaçırdığı hazinelerin, Osmanlı Devleti hukuki girişimlerde bulunsa da Berlin'e kaçırıldığı anlaşılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan hazineler, 1992'de Rusya'ya savaş ganimeti olarak götürürken, 1995'ten itibaren Moskova'daki Puşkin Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Mirasın ait olduğu topraklara duyulan özlemi görsel anlatımlarla ifade eden sergi, 20 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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