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Troya Film Platformu, Türk film endüstrisine destek olacak

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Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Troya Film Platformu'nu hayata geçirecek. Platform, Türk film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası film endüstrileri arasında ortak yapım iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor. İlk etkinlik 1-4 Eylül tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleşecek.

Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle "Troya Film Platform"unu hayata geçirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, platform ile Türk film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası film endüstrileri arasında ortak yapım iş birliklerini geliştirmek hedefleniyor.

Bu yıl ilk kez 1-4 Eylül'de Çanakkale'de gerçekleşecek platform, tarihin ve mitolojinin buluştuğu Troya Kenti'nde dünya genelinden sinema profesyonellerini ağırlayacak.

Platform bünyesinde gerçekleşecek Pitching Lab, Producer's Start Up, Agora Meetings ve Troya Talks ile senaryo aşamasındaki film projelerini destekleme ve projelerin filme dönüştürülmesi konusunda fon, network, eğitim, B2B toplantı imkanları sunacak.

Detaylı bilgi için "www.troyafilmplatform.com" internet adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Güncel

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