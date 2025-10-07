Troya'da İki Sevimli Sincap: Hektor ve Akhilleus

Troya Tarihi Milli Parkı girişinde yaşamlarını sürdüren iki sincap Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Troya Tarihi Milli Parkı'nda tarih ve doğanın bir arada nefes aldığı belirtildi.

Bölgede yaşayan iki sincaba Hektor ve Akhilleus isimlerinin verildiğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Mitolojik bir geçmişe sahip eşsiz alanda, tarih yalnızca taşlarda değil, dallarda koşuşturan küçük dostlarımızda da can buluyor. Tanışın: Hektor ve Akhilleus! İsimlerini Troya'nın efsanelerinden alan bu sevimli sincaplar, doğayla tarihin iç içe geçtiği bu büyülü atmosferin neşeli elçileri. Doğayı koruyarak tarihi yaşatıyoruz."