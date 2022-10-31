Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 Ölü Güncel Haberler MANİLA, 31 Ekim (Xinhua) -- Filipinler hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede hafta sonu etkili olan şiddetli tropik fırtına nedeniyle en az 98 kişinin öldüğünü, 63 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Filipinler'in Cavite eyaletinde sel sularında ilerlemeye çalışan bölge sakinleri, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) MANİLA, 31 Ekim (Xinhua) -- Filipinler hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede hafta sonu etkili olan şiddetli tropik fırtına nedeniyle en az 98 kişinin öldüğünü, 63 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Filipinler'in Cavite eyaletinde sel sularının bastığı evinin önünde yumurta satan bir adam, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Filipinler'in Cavite eyaletinde sel sularında ilerlemeye çalışan bölge sakinleri, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Filipinler'in Cavite eyaletinde bir köpek sel sularında ilerlemeye çalışıyor, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Filipinler Fırtına Güncel Haberler

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