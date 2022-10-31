Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 Ölü
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MANİLA, 31 Ekim (Xinhua) -- Filipinler hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede hafta sonu etkili olan şiddetli tropik fırtına nedeniyle en az 98 kişinin öldüğünü, 63 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
MANİLA, 31 Ekim (Xinhua) -- Filipinler hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede hafta sonu etkili olan şiddetli tropik fırtına nedeniyle en az 98 kişinin öldüğünü, 63 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel