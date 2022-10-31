Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 Ölü

Güncel Haberler

Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 Ölü

MANİLA, 31 Ekim (Xinhua) -- Filipinler hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede hafta sonu etkili olan şiddetli tropik fırtına nedeniyle en az 98 kişinin öldüğünü, 63 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 ÖlüFilipinler'in Cavite eyaletinde sel sularında ilerlemeye çalışan bölge sakinleri, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

MANİLA, 31 Ekim (Xinhua) -- Filipinler hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede hafta sonu etkili olan şiddetli tropik fırtına nedeniyle en az 98 kişinin öldüğünü, 63 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 ÖlüFilipinler'in Cavite eyaletinde sel sularının bastığı evinin önünde yumurta satan bir adam, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 ÖlüFilipinler'in Cavite eyaletinde sel sularında ilerlemeye çalışan bölge sakinleri, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Tropik Fırtına Nalgae, Filipinler'de Sellere Neden Oldu: 98 ÖlüFilipinler'in Cavite eyaletinde bir köpek sel sularında ilerlemeye çalışıyor, 30 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Filipinler Fırtına Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title