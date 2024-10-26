Tropik Fırtına Filipinler'de 81 Can Aldı
Filipinler'i etkisi altına alan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, 20 kişi ise hâlâ kayıp.
BATANGAS, 26 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'i bu hafta etkisi altına alan Trami Tropik Fırtınası'nın tetiklediği sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi, en az 20 kişi ise halen kayıp.
Yetkililer, ölümlerin 47'sinin Manila'nın güneyindeki Batangas eyaletinde, 28'inin ise Manila'nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde olduğunu söyledi.