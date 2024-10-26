Tropik Fırtına Filipinler'de 81 Can Aldı

BATANGAS, 26 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'i bu hafta etkisi altına alan Trami Tropik Fırtınası'nın tetiklediği sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi, en az 20 kişi ise halen kayıp.

Yetkililer, ölümlerin 47'sinin Manila'nın güneyindeki Batangas eyaletinde, 28'inin ise Manila'nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde olduğunu söyledi.