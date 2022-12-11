Tropik Avustralya Kurbağasının Neslinin Tükendiği Açıklandı

KANBERRA, 11 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'da ülkenin nemli tropik bölgelerinin üçte ikisinde bir zamanlar yaşamış olan bir kurbağa türünün neslinin tükendiği açıklandı.

KANBERRA, 11 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'da ülkenin nemli tropik bölgelerinin üçte ikisinde bir zamanlar yaşamış olan bir kurbağa türünün neslinin tükendiği açıklandı.

Nesli tükenme riskinin dünya çapında değerlendirmesini yapan en önemli kurum olan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), kırmızı listesinin son güncellemesinde dağ sisi kurbağasının derecesini kritik derecede tehlike altında olandan nesli tükenmiş olana indirdi.

Avustralya'ya özgü olan ve çoğunlukla nemli tropik bölgelerde yüksek rakımlarda yaşayan bu kurbağa türü, 1990 yılının Nisan ayından bu yana görülmedi.

IUCN, bu türün neslinin tükenmesini dünyadaki amfibi türlerini yok eden chytrid mantarına bağladı fakat iklim değişikliği sebebiyle habitatının daralmasının da bir faktör olabileceğini kaydetti.

Avustralya Koruma Vakfı'ndan Jess Abrahams, Australian Associated Press'e (AAP) yaptığı açıklamada "Bu krize neyin sebep olduğunu biliyoruz: Habitat tahribatı, istilacı türler ve iklim değişikliği" dedi.

Jess, "İklim ve türlerin neslinin tükenmesinden oluşan ikili krizi tersine çevirmek istiyorsak federal hükümetin hızlı bir şekilde harekete geçmesine ihtiyacımız var" diye ekledi.

Kurbağa, IUCN kırmızı listesinde statüsü değiştirilen 26 Avustralya türünden biriydi ve aralarında 23'ü orkideydi. Böylece listedeki toplam yerli orkide sayısı 51'e çıkmış oldu.

Liste, şu anda Kanada'da devam eden Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısı (COP15) ile aynı zamana denk gelecek şekilde yayımlandı.

Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, Aralık ayında yapılacak konferansta ülkenin temsilcisi olarak Montreal'e gidecek.

Tanya Plibersek, Perşembe günü, bağımsız bir çevre koruma ajansının kurulmasının da aralarında olduğu Avustralya'nın çevre koruma yasalarında büyük bir revizyon yapıldığını duyurmuştu.

2023'te yasalaşacak olan değişiklikler, mevcut yasaları etkili ve amaca uygun bulmayan bir rapora karşılık olarak yapılacak.