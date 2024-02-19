Trompet Sanatçısı Yazz Ahmed, Uluslararası Caz Günü'nde Konser Verecek

Müziğinde Arap ve Batı ezgilerini bir araya getiren trompet sanatçısı Yazz Ahmed, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nde konser verecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre Ahmed, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) %100 Studio'da sahne alacak.

Londra'da İngiliz bir anne ve Bahreynli bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmed, Radiohead, Lee Scratch Perry ve Transglobal Underground grubu ile kayıt yapıp, aynı sahneyi paylaştı.

Müziği aracılığıyla karma kültür mirasının seslerini bir araya getiren Ahmed, ilk albümü "Finding My Way Home"un ardından "La Saboteuse" ve "Polyhymnia" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.