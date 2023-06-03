(KIRKLARELİ - ÖZEL)Tritikale Tanıtım ve Tarla Gününde hasat yapıldı

KIRKLARELİ - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkgeldi Tarım İşletmesi Lüleburgaz Çiftliğinde, Tritikale Tanıtımı ve Tarla Günü etkinliği düzenlendi. Program sonrası hasat yapıldı.

Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesindeki TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Lüleburgaz Çiftliğinde gerçekleştirilen tritikale tanıtım etkinliğine, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Türkgeldi Tarım İşletme İşletmesi Müdürü Engin Paslı, kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleri, köy muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun okunmasının ardından konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç, Lüleburgaz ilçesindeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sağdış, tritikalenin tane ürünü olarak hayvan beslenmesinde, bazen de hasıl olarak kaba yem üretimi ve otlatma için de yetiştirildiğini hatırlattı.

Türkgeldi Tarım İşletme İşletmesi Lüleburgaz İşletme Müdürü Engin Paslı ise kurumlarının faaliyetleri ve üretimi gerçekleştirilen tritikale bitkisi hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, özellikle hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan tritikale tahıl ürünü hakkında katılımcılara geniş bilgi verildi. Ekili alanda tritikale biçim işleminin gerçekleştirilmesinin ardından etkinlik sona erdi.