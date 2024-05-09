Üye Girişi
Haberler

Trinity College Dublin'de Filistin Destekçisi Öğrencilerin Talepleri Kabul Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College Dublin'de kamp kuran Filistin destekçisi öğrencilerin talepleri üniversite yönetimi tarafından kabul edildi. Üniversite, İsrail ile bağlarını kesme ve İsrailli şirketlere yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldı.

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College Dublin'de 5 gündür kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi.

Başkent Dublin'deki üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerinin kabul edilmesiyle öğrenciler ile yönetim arasında uzlaşmaya varıldığı ve kampın sonlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Trinity College Dublin, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kara listesinde yer alan İsrailli şirketlere yapılan yatırımları sonlandıracak. Diğer İsrailli şirketlere yapılan yatırımları da elden çıkarmak için çaba gösterecek." denildi.

Üniversite adına görüşmeleri yürüten Profesör Eoin O'Sullivan, "Bu anlaşmaya varılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz ve gündeme getirilen konularla ilgili olarak daha fazla yapıcı angajmana girmeye kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Trinity College Dublin Öğrenci Birliği Başkanı Lazslo Molnarfi da uzlaşıya varıldığını doğrulayarak, üniversite yönetimiyle yapılan iki toplantının ardından öğrencilerin üniversiteden taleplerinin karşılandığını teyit eden mektup aldıklarını kaydetti.

Öğrenciler, okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesini talep etmişti

Trinity College'da Filistin destekçisi öğrenciler, 3 Mayıs'ta protesto başlatarak okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesini talep etmişti.

Öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "İsrail bir terör devletidir", "Soykırımı sonlandırın", "Nehirden denize kadar" ve "Özgür Filistin" yazıp Filistin bayrakları yerleştirmişti.

Şehirdeki Işık Anıtı önünde bir araya gelen aktivistler de Filistin ve İrlanda bayrağı açarak Trinity College'a yürümüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Dublin İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sülfür gazı nedir, zararlı mı, ölümcül mü? Menkul kıymet tesisi nedir, ne anlama gelir? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 9 Mayıs Perşembe? 9 Mayıs2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 MayısResmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title