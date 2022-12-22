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Trilyonlarca euroluk eğitim sektörü pandemi sonrası nasıl bir dönüşüm geçiriyor?

Güncel Haberler

Exchange'in bu özel bölümünde, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Katar'daki Northwestern Üniversitesi'ni inceliyor ve trilyonlarca euroluk eğitim sektörünün insanların öğrenme şeklini nasıl dönüştürdüğünü keşfediyoruz.

Exchange'in bu özel bölümünde, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Katar'daki Northwestern Üniversitesi'ni inceliyor ve trilyonlarca euroluk eğitim sektörünün insanların öğrenme şeklini nasıl dönüştürdüğünü keşfediyoruz.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Katar Güncel Haberler

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