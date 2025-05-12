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Tribünde Koltuğa Tekme Atan Şüpheli Tutuklandı

Tribünde Koltuğa Tekme Atan Şüpheli Tutuklandı
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Göztepe-Atakaş Hatayspor maçında tribünde koltuğa tekme atarak 7 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına neden olan B.K. tutuklandı. Olay sonrası çocuk tedavi edilip taburcu edildi.

Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakası sırasında tribünde koltuğa tekme atarak 7 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadyumu'nda dün oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor futbol maçını tribünde izleyen B.K (35), plastik koltuğa tekme atarak parçaladı.

Kırılan koltuğun savrulan parçası, tribünde maçı takip eden 7 yaşındaki Ç.G'nin başına isabet etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Ç.G'nin ambulanstaki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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