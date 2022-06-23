Trenlerde ücretsiz bisiklet taşıma izni ve kuralları açıklandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun talebi üzerine harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, uzunyol (YHT ve Anahat) ve kısayol (Bölgesel, Banliyö-Marmaray) trenlerinde bisiklet taşınmasına izin verecek. Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: 'Bisikletin yaygınlaşması ve kabul görmesi için verdiğimiz mücadeleye destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'ne müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyon'unun çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletlerin kullanımının yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması amacıyla bisiklet sporcularının bisikletlerini yanlarında götürmeleri, bisikletlerinin taşınmasında kolaylık sağlanması, taşıma hakkı tanınması ve bisiklet kontenjanı (bagaj hakkı) verilmesi talebine TCDD Genel Müdürlüğü'nden olumlu yanıt geldi. Tüm dünyadaki bisiklet taşıma kuralları örnekleri dikkate alınarak belirlenen hükümler, bisikletlilerin ulaşımını kolaylaştırırken sağlık, çevre, ekolojik denge, egzozsuz yaşam, ekonomik anlamda tasarruf sağlanması ve benzeri konularda örnek teşkil edecekler. Banliyö ve Marmaray trenlerinde yoğun olmayan saatlerde her türlü bisiklet (katlanabilir, city bike, mountain bike) taşınabilirken, Yüksek Hızlı Tren ve Anahat ve Bölgesel Trenlerde katlanabilir bisikletlerin ücretsiz olarak taşınmasına izin verildi.

Tren teşkilatında furgon veya furgon bölmesi olan trenlerde, katlanamayan bisikletlerin açık hali ile sığmasının mümkün olmadığı durumlarda tekerlerinin ve pedallarının sökülerek boyutunun yolcu tarafından küçültülmesi gerekmektedir.

Demirören Haber Ajansı / Güncel