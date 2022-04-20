Trenle Platform Arasında Düşen Yolcu Sağ Kurtuldu
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rjantin'de, Buenos Aires yakınlarındaki Independencia tren istasyonunda platformda bir kadın yolcu, tren istasyona yaklaştığı sırada bayıldı.
rjantin'de, Buenos Aires yakınlarındaki Independencia tren istasyonunda platformda bir kadın yolcu, tren istasyona yaklaştığı sırada bayıldı. Dengesini kaybedip hareket halindeki trene doğru düşen yolcu, vagon ile platform arasındaki boşluğa düştü
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