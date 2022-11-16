TRENLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ: 1 ÖLÜ Güncel Haberler AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Mikail Börekçi (73) olay yerinde hayatını kaybetti. AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Mikail Börekçi (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeşilmahalle ile Denizli karayolunu birbirine bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi. Söke- Denizli seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre o esnada kapalı olan bariyerlerin yanından geçmek isteyen Mikail Börekçi yönetimindeki 09 NS 889 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Börekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemelerinin ardından Börekçi'nin cansız bedeni Nazilli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Denizli Nazilli Güncel Haberler

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