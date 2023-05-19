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Trenin Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Şans Eseri Yaralanmadı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü Ali A., kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü Ali A., kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi, Işıkveren mevkisinde meydana geldi. Ali A., 67 ES 101 plakalı otomobiliyle, bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Bu sırada gelen tren, rayların üzerindeki otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Trenin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali A., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, tren ise seferine devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çatalağzı Güncel Haberler

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