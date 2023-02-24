TRENİN ÇARPTIĞI MİNİBÜSÜNDEKİ 7 KİŞİ ÖLEN ŞOFÖRE 152 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste 7 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü Bilal Küllü (52), 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Küllü, Çok üzgünüm, keşke ben ölseydim. Keşke evden çıkmasaydım, merdivenlerden düşüp ölseydim" dedi.

Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde, 4 Eylül 2021 sabahı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Minibüsün sürücüsü Küllü'nün tutuklanmasının ardından kazayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda şoför Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi içinse ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi talep edildi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Toplam 165 yıl hapsi istenen Bilal Küllü, bugün Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ölenlerin yakınları, yaralılar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı davanın sonuna gelindiğini belirterek, Küllü'den son savunmasını istedi. Savunma yapan Küllü, "Çok üzgünüm. Bunu bilerek yapmadım. Hepsi benim kardeşim ve beni kimse uyarmadı.Çok üzgünüm, keşke ben ölseydim. Benim defalarca oradan geçtiğimi söyleseler de ben geçmedim. Ben kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemem. Hakkımda şikayet olsaydı şirket anahtarı alırdı elimden. Ben herkese yardımcı olurdum. Keşke evden çıkmasaydım, merdivenlerden düşüp ölseydim" dedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Bilal Küllü'ye daha önce sabıkası bulunmaması nedeniyle olası kastta indirim uyguladı. Mahkeme, Küllü'yü ölen 7 kişi ve yaralanan 4 kişi için toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Basına kapalı yapılan duruşmanın ardından ölenlerin ailelerinin avukatı Hayrettin Çil, açıklama yaptı. Mahkemenin doğru bir karar verdiğini belirten Çil, "2021 yılında meydana gelen olayda yapılan mahkeme bugün olası kastla adam öldürme suçundan 7 kez müebbet ile cezalandırılmasına karar verdi. Olası kasttan indirimi sonrasında her bir ölen açısından 20 yıl 10 ay ceza verdi. Yaralananlar açısından ayrıca ceza verdi ve bu şekilde de hükmü verdi. İstinaf Mahkemesi bu şekilde açık değerlendirilecek ama bu aşamaya kadar gelen kısmı olası kastı uygulaması bizim sistemimizde çok yoğun olarak sıkla yapılan uygulama değil. Ancak bu olayda mahkeme olayı çok doğru bir şekilde süzüp, çok doğru tahlil ederek olası kastan hüküm verdi ve bu aşamaya kadarki kısmının bir hukuk zaferi olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki gidenlerimiz geri gelmeyecek ve fakat yargı yapacağı etkin yargılama ve doğru kararlarla bu suçların bir daha işlenmemesi önüne geçebilecek donanıma sahip yargılamaya zaten bunun için yapıyoruz. Bu açıdan iyi bir karar oldu" diye konuştu.

"ADALET YERİNİ BULDU'

Kazada kız kardeşi Suzan ve eniştesi Halil Aksoy'u kaybeden Semra Çiçek, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Çiçek, "3 tane yetimim, öksüzüm var. Adalet yerini buldu sadece bu. Çünkü bir günde onları anasız, babasız, nefessiz bıraktı. Başka diyeceğim bir şey yok" dedi.