TRENİN ÇARPTIĞI AYTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ Güncel Haberler ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde demir yolunda yürüyen Aytunç Topaloğlu (35), kömür yüklü trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde demir yolunda yürüyen Aytunç Topaloğlu (35), kömür yüklü trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre demir yolunda yürüyen Aytunç Topaloğlu'na kömür yüklü tren çarptı. Amatör ligde futbol oynadığı öğrenilen Topaloğlu, çarpmanın şiddetiyle savruldu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Topaloğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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