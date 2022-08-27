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Trenin çarptığı amatör futbolcu Aytunç hayatını kaybetti

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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde raylarda yürüyen amatör futbolcu Aytunç Topaloğlu (35), kömür yüklü trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde raylarda yürüyen amatör futbolcu Aytunç Topaloğlu (35), kömür yüklü trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Kilimli ilçesi Türkali köyünde meydana geldi. Raylarda yürüyen Aytunç Topaloğlu'na kömür yüklü tren çarptı. Amatör ligde futbol oynadığı öğrenilen Topaloğlu, çarpmanın şiddetiyle savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Aytunç Topaloğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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