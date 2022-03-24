"Ramazan Paylaştıkça Güzel" hareketi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Ramazan Paylaştıkça Güzel" hareketi başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Trendyol, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) iş birliğinde 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' hareketini başlattı.

Trendyol, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) iş birliğinde 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' hareketini başlattı. Hareket kapsamında satışa sunulan dijital destek kartlarının gelirleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine temel gıda ürünlerini ulaştırılacak.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibine müşterilerinin de katkısıyla destek olan Trendyol, ramazan öncesi başlattığı 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' hareketiyle Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin ramazanda sofralarına ortak olacak. Harekete özel hazırlanan TİDER'in 50 TL değerindeki 'Ramazan Paylaştıkça Güzel Dijital Destek Kartları'nın gelirleriyle on binlerce ihtiyaç sahibinin kayıtlı olduğu gıda bankalarına temel gıda ürünleri gönderilecek.

Binlerce 'Ramazan Paylaştıkça Güzel Dijital Destek Kartı' satın alarak ilk katkıyı sağlayan Trendyol, milyonlarca müşterisini de bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyor. Dijital destek kartlarının gelirleriyle satın alınan binlerce temel gıda ürünü TİDER aracılığıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde 33 ilde yer alan gıda bankalarına ulaştırılacak. İhtiyaç sahipleri, temel gıda ürünlerini kayıtlı oldukları gıda bankalarından alabilecek.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trendyol, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title