Trendyol, Kamp Tutkunları İçin Kamp Rehberi Sayfasını Açtı

Trendyol, doğa ile iç içe kamp yapmak isteyenler için binlerce ürünü müşterileri ile buluşturuyor. Şirket, kamp yapmak isteyen ama hangi ürünü alıp, nasıl başlayacağını bilmeyenler için yol haritası da sunan 'Kamp Rehberi' sayfasını kullanıcılarına açtı.

Trendyol, yazın keyfini doğa ile iç içe geçirmek isteyenler için gerekli olan binlerce ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez kamp yapmak isteyen ama hangi ürünü alıp, nasıl başlayacağını bilmeyenler için yol haritası da sunan Trendyol, "Kamp Rehberi" sayfasını kullanıcılarına açtı.

Bu sayfayla evdeki konforu doğada da oluşturmayı amaçlayan Trendyol; çadırdan şişme yataklara, kamp masa ve sandalyesinden soğutucu buzluklara, ortam koşullarına uygun outdoor giysilerden güneş kremlerine kadar tüm kamp ihtiyaçları karşılayacak ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Trendyol, kampların olmazsa olmazı olarak görülen el feneri, sineklikli çadırlar, pusula, taşınabilir güç kaynağı, güneş kremi ve sinek kovucular kategorilerinde farklı seçenekleri kamp meraklıları ile buluşturuyor.