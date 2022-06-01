Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı - Haberler

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Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Tosun - Güncel
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- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de resmen açtı.

- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

BERLİN (iHA) - E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Tosun - Güncel

Mustafa Varank E ticaret Trendyol Berlin Güncel Haberler

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