Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı - Haberler

Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı
İhlas Haber Ajansı - Mahmut Tosun - Güncel
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- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de resmen açtı.
- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı
BERLİN (iHA) - E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli katıldı.
İhlas Haber Ajansı / Mahmut Tosun - Güncel