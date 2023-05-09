Trendyol, deprem bölgesindeki gezici kütüphanelere sınav hazırlık kitapları desteği sağlıyor

Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini, lise ve üniversite sınav hazırlık kitapları ile destekliyor. Gezici kütüphaneler aracılığıyla öğrencilere dağıtılacak sınav kitapları ile, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlık şansı bulamayan gençler için sınava hazırlık sürecinde eşit şartların yaratılması amaçlanıyor.

Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini, lise ve üniversite sınav hazırlık kitapları ile destekliyor. Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarında ve kırsal bölgelerdeki köy ve mahallelerde hizmet veren 48 otobüsten oluşan mobil kütüphane filosu, yüzlerce kitabın yanı sıra platformun desteğiyle sınav hazırlık kitaplarını öğrencilere ulaştıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kütüphane olarak tasarlanan 48 otobüsten oluşan gezici kütüphaneleri, şehirlerdeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak veya afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak kitapseverleri ve öğrencileri kitaplarla buluşturacak.

"İMKANLARIMIZI AFET BÖLGESİ İÇİN SEFERBER ETTİK"

Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Türkiye'nin el ele verdiği ve dayanışma içerisinde çalıştığı bu dönemde, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz de imkanlarımızı afet bölgesi için seferber ettik. Depremden etkilenen illerimizdeki çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünerek hareket ettik. Hayallerine ulaşabilmelerine vesile olmak istedik. Trendyol'a verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

"KİTAP DESTEĞİ SAĞLAMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Trendyol'dan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bölgedeki ihtiyaçları yakından takip edebilmek için kriz masası oluşturduğumuz ilk andan bugüne dek çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sevkiyatlarımız ilk günden itibaren TIR'lar ve uçaklarla aralıksız devam etti. Bölgedeki kalıcı desteklerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bir teknoloji şirketi olarak eğitim her zaman öncelik alanlarımızdan birini oluşturuyor. Bu yaklaşımla, afet bölgesindeki öğrencilerimize geleceklerini şekillendirecek, ihtiyaç duydukları kitap desteğini sağlamak bizim için çok değerli. Bölgedeki öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerini kolaylaştırmaya çalışırken Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiğimiz 'Kalpten Kalbe' burs fonu ile afet bölgesindeki üniversite öğrencilerimizin başarılarını destekliyoruz."

Gezici kütüphaneler aracılığıyla öğrencilere dağıtılacak sınav kitapları ile, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlık şansı bulamayan gençler için sınava hazırlık sürecinde eşit şartların yaratılması amaçlanıyor. Ücretsiz olarak dağıtılacak olan kitaplar sayesinde öğrenciler, hedefledikleri eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlama imkanı bulacak.