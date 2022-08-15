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Tren raylarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli adlı kontrolle serbest bırakıldı

Tren raylarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli adlı kontrolle serbest bırakıldı

Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 12 Ağustos'ta demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etmişti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına almış, bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirilmişti.

Hırsızlıkta kullanılan kamyonet ile rayları kesmek için kullanılan malzemelere el konulmuştu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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