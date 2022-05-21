Tren Garı, Shanghai'daki Demiryolu İşletmesinde İstikrarın Garantisi Oldu - Haberler

SHANGHAİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai'daki Hongqiao yüksek hızlı tren garı, Çin'in doğusundaki en büyük hızlı tren bakım merkezi. Buradaki çalışanlar, yüksek hızlı demiryolu sisteminin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için Nisan ayındaki Kovid-19 salgınından bu yana işlerini sürdürdüler. Bu arada, hızlı tren hizmetlerinin tam olarak yeniden başlatılması mümkün.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Hongqiao yüksek hızlı tren garında işçiler bakım yapıyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Hongqiao yüksek hızlı tren garında işçiler bakım yapıyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Hongqiao yüksek hızlı tren garında işçiler bakım yapıyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Shanghai Tren İstasyonu'ndan çıkan yüksek hızlı bir tren görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Hongqiao yüksek hızlı tren garında bakım yapan işçileri gösteren bir kolaj, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Xinhua / Güncel