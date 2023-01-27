"Tren Doktorları" Çin'in Guangxi Bölgesinde Yük Trenlerinin Güvenli Çalışmasını Sağlıyor

Çin'in Guangxi bölgesinde "tren doktorları" olarak anılan tren denetçileri, Bahar Festivali sırasında güvenli çalışmaları için yük trenlerini denetlemek ve bakımlarını yapmakla meşgul.Guangxi'de en büyük tren manevra istasyonu olan Liuzhou Güney Manevra Garı'nda her gün 10.

Çin'in Guangxi bölgesinde "tren doktorları" olarak anılan tren denetçileri, Bahar Festivali sırasında güvenli çalışmaları için yük trenlerini denetlemek ve bakımlarını yapmakla meşgul.

Guangxi'de en büyük tren manevra istasyonu olan Liuzhou Güney Manevra Garı'nda her gün 10.000'den fazla kargo treni toplanıyor.

Trenler, vagonların sökülüp yeniden dizilmesi ve kontrollerden sonra buradan ayrılıyor.

SES 1 (Çince): ZOU ZHİCONG, Tren denetçisi:

"Her vardiyada 10 kilometreden fazla yürümem ve 3.000 kereden fazla eğilip çömelmem gerekiyor. Zor bir iş, ama yük taşımacılığının güvenliğine katkıda bulunduğumuz için son derece mutluluk duyuyoruz."

SES 2 (Çince): ZOU ZHİCONG, Tren denetçisi:

"İşletme kurallarına göre fren balatalarının kalınlığı en az 20 mm olmalı. Bu fren balatasıysa yaklaşık 12 mm kalınlığında. Kullanım güvenliğini ciddi düzeyde etkilediği için değiştirilmesi gerekli."

Tren denetçilerinin zorlu çalışmaları, tatil sırasında kömür, pirinç, yağ ve gübre gibi ürünlerin istikrarlı şekilde tedarik edilmesini sağlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)