Tren, hemzemin geçitte minibüse çarptı; kaza kamerada

Kırıkkale'de, bariyeri kapalı hemzemin geçitte kalan minibüse tren çarptı. Sürücü son anda araçtan inerek kurtulurken, kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRIKKALE'de tren, bariyeri kapalı hemzemin geçitte minibüse çarptı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, sürücü son anda araçtan inerek kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçeceği tren yolundaki bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan L.T. (35) idaresindeki 71 M 0182 plakalı minibüs, rayda kaldı. Bu sırada hızla gelen tren, hemzemin geçitte kalan minibüse çarptı. Sürücü son anda araçtan inip, kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan L.T. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
