Trekkingçiler bir günde iki mevsim yaşadılar Trekkingçiler bahar mevsimi ile başladıkları yürüyüşlerini kış mevsimi olarak bitirdiler.

Trekkingçiler bir günde iki mevsim yaşadılar

ERZURUM - Trekkingçiler bahar mevsimi ile başladıkları yürüyüşlerini kış mevsimi olarak bitirdiler.

Oltu Doğasever Yürüyüş Grubu, Erzurum Doğa yürüyüşçüleri ile birlikte Oltu Kırdağ'da yürüyüş etkinliği düzenlediler. Sabah erken saatlerde yeşil doğa ile başladıkları yürüyüşe zirvede karla devam ettiler. Zorlu bir yürüyüşün ardından 15 kilometre civarında yol kat ettiler.

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr Fatih Coşkun Ertaş, "Erzurum'dan geldik. Şuanda Oltu Kırdağ'da yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüşe sabah erken başladığımızda çok güzel yeşil çiçek örtüsü vardı, ancak dağın zirvesine doğru çıktığımız da hava şartları biraz değişti. Şuanda karlarla zirveye doğru yürüyoruz. Burada doğa harika özellikle bahar aylarında bu bölgede çok güzel bir çiçek örtüsü oluyor. Yüksek yerlerde karlar var her ikisi birlikte gerçekten çok güzel görüntü oluşturuyor. Bizde şuanda doğal ortamda yürüyüşümüz gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Erzurum Yürüyüş Grubu ve Oltu Doğa Severler Yürüyüş ekibi ile birlikte güzle bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Erzurum yürüyüş ekibinden Atilla Tandoğan Bağlar ise "Erzurum Yürüyüş Gurubu ve Oltu Doğa severler yürüyüş gurubu ile birlikte böyle bir bahar yürüyüşü tertiplendi. Burada doğa dostları ile birlikte yüksek rakımda bir faaliyete katıldık. Ayrıca Egenin incisi Bodrum'da da botoks yürüyüş gruplarında farklı farklı faaliyetlerde de bulunduk tüm doğa severlere selamlar" dedi.

Erzurum yürüyüş gurubundan Mimar Aydın Amil, "25 yıldır doğada yürüyoruz. Özellikle Erzurum bölgesini Trekking yapılacak noktalarına gittik. Türkiye'de çok farklı notalara gittik son bir yıldır Oltu'daki doğa dostlarımız sayesinde Oltu'yu keşfettik. Bu sene içerisinde 7 defa Oltu'ya yürümek için geldik. Cidden bu bölge doğa severler için bulunmaz yürüyüş alanları mevcut mesela bugün yürüdüğümüz Kırdağ mevki çok güzel, bütün mevsimleri görebiliyorsunuz. Bu sabah yürüyüşe başladığımızda Oltu'da hava çok sıcaktı hatta ince giysilerimiz giydik ama dağın zirvesine tırmandıkça sizinde gördüğünüz gibi karla karşılaştık. Bu bölgenin en önemli özelliklerinde bir tanesin çam ormanlarının olması ayrı bir güzellik katıyor. Bütün doğa severleri bu bölgeye davet ediyorum. Burada yürüyebilirler dönüşte de Oltu Cağ kebabı yiyerek kendilerini ödüllendirebilirler" dedi.