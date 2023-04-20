TREDAŞ bayramda kesintisiz enerji için çalışacak

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Ramazan Bayramı öncesi şebeke bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı, tüketicilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Trakya Bölgesinde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini veren TREDAŞ, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya genelinde bayram boyunca personel sayısını arttıran TREDAŞ, 459 arıza onarım bakım personeli ve 116 araç ile kesintisiz enerji için çalışacak. İlk olma özelliği taşıyan operasyon merkezi tarafından elektrik şebekeleri uzaktan kontrol ile sahadaki ekiplerin çalışmaları anlık takip edilecek.

TREDAŞ ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı ve 4 İnsansız Hava Aracı (İHA) hazır bulundurulacak.

Müşteriler için iletişim kanallarını da güçlendiren TREDAŞ, 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yapay zeka TREDAŞ Enerjik üzerinden müşterilerinin taleplerini anlık olarak dinleyecek.