Çocuklar, enerji tasarrufu kültürüyle yetişiyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 12-16 Eylül tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişmesi amaçlanıyor.

Trakya Bölgesi'nde 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunan TREDAŞ; her yıl okulların açıldığı ilk hafta kutlanan İlköğretim Haftası çerçevesinde "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisinin dağıtımını gerçekleştirdi. İlköğretim seviyesinde eğitim gören öğrencilere dağıtılan dergi, çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişmesini amaçlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ali'nin Enerji Serüveni Dergisi, pedagoglardan da tam not aldı. Çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturulması hedeflenerek hazırlanan dergide çocukların eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. - TEKİRDAĞ