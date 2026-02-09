Haberler

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında "TRC1 Bölgesi" için yeni yatırım alanları belirlendi

Güncelleme:
Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde yeni yatırım alanları belirlendi. Projeyle yerel üretim kapasitesinin arttırılması ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor. Farklı sektörlerde desteklenecek yatırımlar ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, TRC1 Bölgesi illeri Gaziantep, Adıyaman ve Kilis için yeni yatırım alanları belirlendi.

İpekyolu Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesindeki Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, TRC1 Bölgesi illeri için yatırım alanları açıklandı.

Projeyle, yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleniyor.

Gaziantep'te çevre dostu ambalaj üretimi gibi desteklenecek yeni yatırım alanlarıyla kentin sanayi altyapısını güçlendirmesi ve ihracat potansiyelini artırması bekleniyor.

Adıyaman da et ve süt hayvancılığı yatırımları, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisleri gibi yatırımlar destelenirken Kilis'te ise üzüm işleme ve üzüm yan ürünlerinden katma değerli ürün üretimi gibi yatırımlar desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, projeyle yatırımcılara yönelik önemli destekler sağlanacağını ifade etti.

Başvurular, "yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

