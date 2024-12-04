Travzon'da Bitkin Bulunan Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Bırakıldı
Trabzon'un Araklı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan bitkin şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuştu ve doğaya salındı.
Trabzon'da vatandaşlar tarafından arazide bitkin bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi kırsalında bitkin şahini bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sürmene Şefliğine bildirdi.
Ekiplerce koruma altına alınan şahin, tedavisi için Yomra ilçesinde kliniğe getirildi.
Uzman veteriner tarafından yapılan tetkiklerde kanadında doku hasarı tespit edilen şahin, tedavi altına alındı.
Sağlığına kavuşan şahin, ekiplerce doğaya salındı.