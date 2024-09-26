Transformation NOW! 2024 Teknoloji ve İnovasyon Etkinliği İstanbul'da Gerçekleşecek

TEKNOLOJİ ve iş liderlerinin katılacağı Transformation NOW! 2024'ün 5'inci buluşması 10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Gerçekleşecek teknoloji ve inovasyon etkinliğinde, iş dünyasında dijital dönüşümün gereklilikleri ele alacak.

Teknoloji ile iş dünyasındaki liderlerin katıldığı Transformation NOW! 2024, 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da düzenlenecek. Teknoloji ve inovasyon etkinliği olarak konumlanan bu buluşmada, iş dünyasında dijital dönüşümün gereklilikleri ele alacak.

'Ignite tomorrow, today' temasıyla hayata geçirilen etkinlik hakkında konuşan NTT DATA Business Solutions META Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, etkinliğin felsefesine dair şu ifadeleri kullandı:

"NTT DATA olarak vizyonumuzda daima yarın var. Müşterilerimizle birlikte, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek dijital çözümler tasarlıyoruz. Bugün attığımız adımlarla, yarının ateşini bugünden yakıyoruz. 'Ignite tomorrow, today' yaklaşımımızın temelini oluşturan insan, güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, dönüşüm ve toplum gibi kavramlar, aynı zamanda geleceğimizin de yapı taşları. Bu etkinlikte ele alacağımız bu önemli başlıkların tüm katılımcılara ilham vereceğine inanıyorum."'

'TEKNOLOJİ YETKİNLİKLERİMİZLE MÜŞTERİLERİMİZİN İŞİNİ BÜYÜTÜYORUZ'

Dönüşümde liderlik eden isimlerle birlikte başarı hikayelerini ve sektördeki en yeni trendleri paylaşacaklarını belirten Dr. Bahri Danış, NTT DATA Business Solutions Türkiye hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Her yıl Ar-Ge'ye 3,6 milyar dolardan fazla yatırım yapan büyük bir grubun parçasıyız. Dijital dönüşümde iş dünyasının stratejik çözüm ortağı olarak, inovasyon ve uzman kadromuzla müşterilerimizin işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Farklı endüstrilerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik en yenilikçi ve özelleştirilmiş çözümleri üretiyoruz."

Transformation NOW! 2024, finans, perakende, otomotiv ve üretim gibi birçok sektörde yapay zeka, üretken yapay zeka, inovasyon ve süreçlerin yeniden yapılandırılması üzerine derinlemesine oturumlar sunacak. Bu sektörlerin liderleriyle gerçekleştirilecek olan oturumlar, katılımcılara hem ilham verici hem de yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

'Ignite tomorrow, today' temasıyla düzenlenen etkinlik, geleceğin iş dünyasını şekillendirecek önemli içgörüler sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca etkinlik ile katılımcılara yarının gereksinimlerine yönelik dijital çözümler sunulurken, bugünün iş kararlarını dijital dönüşüm perspektifiyle desteklemek de hedefleniyor.