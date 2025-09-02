Haberler

TransAnatolia Rallisi'nde Kaza: ATV Sürücüsü Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti

TransAnatolia Rallisi'nde Kaza: ATV Sürücüsü Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ATV sürücüsü Hasan Yatgın, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası belde mezarlığında defnedildi.

Bursa'da düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ATV sürücüsü Hasan Yatgın, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazeyi yaşadıkları İstanbul'a götüren aile, ardından memleketleri Niğde'ye bağlı Kayırlı beldesine getirdi.

Yatgın'ın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Yatgın'ın aile ve yakınları ile belde sakinleri katıldı.

Yatgın'la beraber yarışan arkadaşı İsrafil Akyüz, gazetecilere, Yatgın'ın bu yarışı çok sevdiğini söyledi.

Bu yarışlara 5'inci kez katıldığını belirten Akyüz, "Kendi beldesinden geçeceği için çok mutluydu, bu mezarlığın yanından geçiyordu rota. Oradan geçemedi maalesef, defnediyoruz. Hepimiz üzgünüz." dedi.

Bursa'da 31 Ağustos'ta,15. TransAnatolia Rallisi'nin Uludağ-Domaniç etabının 47'nci kilometresinde aracıyla yoldan çıkan Hasan Yatgın, bir ağaca çarpmıştı. Yarışmayı takip eden Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş, yapılan kontrolde Yatgın'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Geceye damga vuran transferi öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.