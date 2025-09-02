TransAnatolia Rallisi'nde Kaza: ATV Sürücüsü Hasan Yatgın Hayatını Kaybetti

Bursa'da düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ATV sürücüsü Hasan Yatgın, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazeyi yaşadıkları İstanbul'a götüren aile, ardından memleketleri Niğde'ye bağlı Kayırlı beldesine getirdi.

Yatgın'ın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Yatgın'ın aile ve yakınları ile belde sakinleri katıldı.

Yatgın'la beraber yarışan arkadaşı İsrafil Akyüz, gazetecilere, Yatgın'ın bu yarışı çok sevdiğini söyledi.

Bu yarışlara 5'inci kez katıldığını belirten Akyüz, "Kendi beldesinden geçeceği için çok mutluydu, bu mezarlığın yanından geçiyordu rota. Oradan geçemedi maalesef, defnediyoruz. Hepimiz üzgünüz." dedi.

Bursa'da 31 Ağustos'ta,15. TransAnatolia Rallisi'nin Uludağ-Domaniç etabının 47'nci kilometresinde aracıyla yoldan çıkan Hasan Yatgın, bir ağaca çarpmıştı. Yarışmayı takip eden Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş, yapılan kontrolde Yatgın'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.