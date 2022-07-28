Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar Cezayir'de atıldı

Cezayir, Nijerya ve Nijer arasında Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Cezayir devlet televizyonuna göre, başkentte yapılan imza törenine Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab, Cezayir'in ulusal enerji şirketi Sonatrach Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Hakkar, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva ve Nijer Petrol, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahamane Sani İssoufou Mahamadou katıldı.

Cezayirli Bakan Arkab, imzalanan mutabakatla üç ülkenin "iddialı ve büyük bir projeyi hayata geçirme iradesi gösterdiğini" belirterek, "Mutabakat, bu önemli projeye başlama konusunda dünyaya güçlü bir mesaj vermektedir." dedi.

Cezayir, Nijerya ve Nijer'in yürüttüğü Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesi adına Nijer ve Nijerya'da iki toplantı düzenlenmişti.

Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı Projesi yoluyla Nijer Nehri'nin Nijerya'nın güneyindeki deltasında çıkartılan doğal gazın kuzeyde Nijer sınırına kadar 1040 kilometreden geçmesi planlanıyor. Boru hattı, Cezayir sınırındaki Ayn Kazzam vilayetine ulaşmak için Nijer üzerinden yaklaşık 850 kilometrelik bir mesafeyi katediyor.

Cezayir'de de yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik bir mesafeyi aşarak ülkenin kuzeyine ulaşan boru hattının, buradan ikisi İspanya biri İtalya'ya doğru üç hat ile Avrupa'ya ulaşması düşünülüyor.

Boru hattının Cezayir kısmında, ülkenin güneyindeki Tamanraset'ten kuzeye, oradan da Avrupa'nın güneyine kadar gazın nakli için altyapı hazır bulunuyor. Bağlantı için Nijer sınırından Tamanraset vilayeti arasında yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafe kalmış durumda.

Trans-Sahra Boru Hattı planlanan rotaya göre, başkent Cezayir'in 500 kilometre güneyindeki El-Agvat vilayetinde bulunan ülkenin en büyük gaz sahası Hasi er-Reml'e ulaşıyor. Hat, İtalya'ya geçmek için tek koldan doğuya, İspanya'nın güneyi için iki koldan batıya ayrılıyor.

Cezayirli yetkililer, uzun yıllar önce hayata geçirilmesi planlanan projenin yüksek maliyetten değil, doğal gaz alıcı eksikliğinden ertelendiğini kaynaklandığını duyurmuştu.