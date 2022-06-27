Tramvayın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

KONYA'da tramvayın motor kısmına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yavru kediyi, yolculardan bir genç kız sahiplendi. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesinde meydana geldi. Alaaddin- Selçuk Üniversitesi seferini yapan tramvay, Nalçacı istasyonunda beklerken motor kısmına yavru kedi girdi. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine vatman, tramvayı hareket ettirmeyip, itfaiye ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedinin motor kısmına sıkışmasına üzülüp gözyaşlarını tutamayan yolcu bir genç kız ise kediyi sahiplendi. Genç kız kediyle birlikte tramvaya yeniden bindi. Ardından tramvay, seferini yapmak için hareket etti. O anlarda yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel