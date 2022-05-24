TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI - Haberler

SAMSUN'da karşıdan karşıya geçmek isterken tramvayın çarpması sonucu rayla tramvay arasına sıkışan Z.N.Y. (19) yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Liman Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Tramvay yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Z.N.Y., bu sırada geçen tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Tramvay ile rayların arasında sıkışan kadın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansa Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tramvay sürücüsü T.U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel