TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SAMSUN'da karşıdan karşıya geçmek isterken tramvayın çarpması sonucu rayla tramvay arasına sıkışan Z.N.Y. (19) yaralandı.

SAMSUN'da karşıdan karşıya geçmek isterken tramvayın çarpması sonucu rayla tramvay arasına sıkışan Z.N.Y. (19) yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Liman Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Tramvay yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Z.N.Y., bu sırada geçen tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Tramvay ile rayların arasında sıkışan kadın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansa Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tramvay sürücüsü T.U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İlkadım, İtfaiye, Tramvay, Liman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title