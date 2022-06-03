Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler

Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı
AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
T1 Kabataş- Bağcılar Hattı'nın Eminönü Durağı yakınlarında seyir halindeki tramvayın arkasına asılan iki küçük çocuk, görenleri endişelendirdi.
Tramvayın arka kısmındaki sileceklere ve kapıya tutunan çocukların görüntüleri, trafikte ilerleyen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel