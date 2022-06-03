Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler

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Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

T1 Kabataş- Bağcılar Hattı'nın Eminönü Durağı yakınlarında seyir halindeki tramvayın arkasına asılan iki küçük çocuk, görenleri endişelendirdi.

Tramvayın arka kısmındaki sileceklere ve kapıya tutunan çocukların görüntüleri, trafikte ilerleyen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Bağcılar İstanbul Eminönü Fatih Güncel Haberler

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