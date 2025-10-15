Tramvay Kazasını Önleyen Güvenlik Görevlisine Teşekkür Belgesi

Haberler

Kayseri'de tramvayın çarpmasını önleyen güvenlik görevlisi Ayhan Akkış, gösterdiği dikkat ve refleksle takdir topladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Akkış'ı ziyaret ederek ona 'Teşekkür Belgesi' ve hediyeler verdi.

Kayseri'de karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcuya tramvayın çarpmasını önleyen güvenlik görevlisi "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem İstasyonu'nda, görev bilinci, dikkati ve hızlı refleksiyle olası kazanın önüne geçen Ayhan Akkış'ı misafir ettiğini belirtti.

Akkış'ın sadece görevini yapmakla kalmadığını, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve insanlık örneği gösterdiğini kaydeden Büyükkılıç, Akkış'ın davranışının kendilerine büyük gurur yaşattığını ifade etti.

Görevini layığıyla yapan tüm ulaşım personeline teşekkür eden Büyükkılıç, Akkış'ı alnından öperek yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Akkış da takdirlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, ziyarette Akkış'a özverili çalışmasından dolayı "Teşekkür Belgesi" ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
