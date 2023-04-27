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TRAMVAY HATTINDA KOPAN TEL SEFERLERİ AKSATTI

TRAMVAY HATTINDA KOPAN TEL SEFERLERİ AKSATTI

Güncel Haberler

Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşanıyor.

Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşanıyor.

Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş- Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. Ekiplerin onarım çalışmalarının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Yaşanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mustafa Şen, " 20 dakika kadar yürüyeceğiz Cevizlibağ'a kadar. Sanıyorum hatlarda sorun varmış ama mağdur olduk ıslanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cevizlibağ Bağcılar Güncel Haberler

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