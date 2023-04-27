TRAMVAY HATTINDA KOPAN TEL SEFERLERİ AKSATTI

Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşanıyor.

Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş- Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. Ekiplerin onarım çalışmalarının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Yaşanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mustafa Şen, " 20 dakika kadar yürüyeceğiz Cevizlibağ'a kadar. Sanıyorum hatlarda sorun varmış ama mağdur olduk ıslanıyoruz" dedi.