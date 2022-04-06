Tramvay hattında kiriş imalatı sürüyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme'ye kadar uzanacak tramvay hattında, geçişi sağlayacak 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin başlık kiriş imalatları sürüyor. Betonarme olarak imal edilen başlık kirişlerinin yanında tramvay ve çelik kirişlerin yükünü absorbe edecek sismik izolatörler de kullanılacak.

150 ÇELİK KRİŞ MONTE EDİLECEK

Tüm yük beton kirişlere değil çelik ve kauçuk malzemeden oluşan sismik izolatörlere yüklenecek. Sismik izolatörler boş olarak 40, tam dolu olarak 70 ton ağırlığa ulaşan Akçaray Tramvayının geçiş esnasında yükünü sönümleyecek. Fabrikada üretilen çelik kirişler TIR'larla taşınarak Kocaeli'ye getirilip, vinçle monte edilecek. 1400 ton çelik kullanılacak tramvay üstgeçidinde her biri 18 metre uzunlukta 150 adet çelik kiriş kullanılacak.

2 YENİ YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILDI

Proje kapsamında Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önüne inşa edilen iki yeni yaya üst geçidi tamamlanarak hizmete sunuldu. Özel hastane önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 59 metre, İzmit Lisesi önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 52 metre uzunluğuna sahip.

130 ADET FORE KAZIK ÇAKILDI

D-100 üzerinden Kuruçeşme'ye bağlanacak 290 metre uzunluğundaki üst geçidin ayakları için 130 adet fore kazık çakıldı. Alt yapı çalışmalarıyla birlikte araç cep kaldırım betonu imalatları da devam ediyor.

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