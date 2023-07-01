Türkiye'nin en önemli tahıl ambarı Trakya'da hasat edilen buğday tarlalarında bu kez 'saman mesaisi' başladı. Bölgede etkili olan son yağışlarla birlikte hububat ekimi yapan alanlarda ekim sonrası biçerdöverler tarafından hasat edilen ve tarlada kalan saplar, balya makinesiyle saman haline getiriliyor. Saman balyaları besiciler tarafından depolanıp kış mevsiminde, köylüler tarafından hayvanlara yem olarak veriliyor.

Trakyalı çiftçinin saman mesaisi başladı

EDİRNE - Türkiye'ni en önemli tahıl ambarı Trakya'da hasat edilen buğday tarlalarında bu kez 'saman mesaisi' başladı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden olan Trakya'da hububat hasadının ardından saman balyalama mesaisi de başladı.

Bölgede etkili olan son yağışlarla birlikte hububat ekimi yapan alanlarda ekim sonrası biçerdöverler tarafından hasat edilen ve tarlada kalan saplar, balya makinesiyle saman haline getiriliyor. Balya makinesiyle hazırlanan samanlar satışa sunuluyor.

Edirne'de de bağlanarak hazırlanan saman balyaları, ihtiyacın yoğun olarak hissedildiği Ege bölgesine tırlarla sevk ediliyor. Saman balyaları besiciler tarafından depolanıp kış mevsiminde, köylüler tarafından hayvanlara yem olarak veriliyor.

Hayvancılığın olmazsa olmazları arasında yer alan ve önceki yıllarda yüzüne kimsenin bakmadığı saman, şimdilerde üreticinin yüzünü güldürüyor. Artan maliyetler sebebiyle ekimi azalan arpa saman balyasının fiyatlarının yükselmesine, sebep oluyordu.

Orhaniye köyünden Halil İbrahim Cart verimli bir sezon olduğunu belirterek, "Arpayı biçtik şimdilik, hayvanların ihtiyacı olan samanı hasat sonrası toplamaya başladık. Yerde ki mahsulü toplayıp mısır ekeceğiz. Kış samanını şimdiden toplayacağız. Geçen yıl 100 lira ye kadar çıkmıştı. Bu yıl o kadar olacağını düşünmüyorum, bu yıl verim çok olduğu için o kadar çıkmaz. Balyası 15 lira dan bağlıyoruz" dedi.