Trakya'ya yüksek sıcaklık uyarısı: "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak" - Haberler

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Trakya'ya yüksek sıcaklık uyarısı: "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak"

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Trakya'ya yüksek sıcaklık uyarısı: 'Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak'

Trakya'da yarın itibaren hafta başına dek hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağı uyarısında bulunuldu.

Trakya'da yarın itibaren hafta başına dek hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojik uyarıya göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ancak yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde yaşanacağının ön görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarından itibaren sıcaklıklar artarak hafta başına kadar bölgemizin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de 36-37, Kırklareli'de 33- 34 ve Tekirdağ'ın batısı (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Hayrabolu Tekirdağ Güncel Haberler

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