Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

- Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

- Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu gün etkili olacak gök gürültülü yağışa karşı uyardı. Keteoroloji ve AFAD kurumlarından yapılan uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title