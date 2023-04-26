- Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu gün etkili olacak gök gürültülü yağışa karşı uyardı. Keteoroloji ve AFAD kurumlarından yapılan uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.