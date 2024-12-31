Trakya Valilerinden Yeni Yıl Ziyaretleri

Trakya'da, halkın huzur ve güven ortamında yeni yılı karşılaması amacıyla görevlerinin başında olan personeli, bölge illerinin valileri ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ziyaretine Cumhuriyet Karakolu'ndan başladı. Vali Sezer'i, Emniyet Müdürü Onur Karaburun karşıladı.

Karakolda telsizin başına geçen Vali Sezer anonsunda kent genelinde görev yapan polislere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diledi.

Sezer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni yıllarını huzur içinde geçirmeleri için sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin tüm tedbiri aldığını söyledi.

Tüm insanlığa huzur dolu, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileğinde bulunan Sezer, Kapıkule Gümrük Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası, Doğan Hudut Karakolu, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde nöbet başında bulunan personeli de ziyaret etti.

Kırklareli

Kırklareli Valisi Uğur Turan da görev başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları ile UMKE personelini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Turan, kentteki hizmet kalitesini arttırmak için gece gündüz demeden görev başında olan personele teşekkür etti.

Daha sonra polis ve jandarma uygulama noktalarındaki personelleri ziyaret eden Turan, Türkiye'nin her alanda güçlü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisi ile dünyada örnek alınan bir ülke olduğunu ifade eden Turan, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Vali Turan, itfaiye, huzurevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesi Öğrenci Yurdu ile Dereköy Sınır Kapısı'nı da ziyaret etti.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni yılı görev başında karşılayan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ile Topağaç ve Beyazköy kara yolundaki uygulama noktalarını ziyaret etti.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, emniyet ve jandarmanın başarılı bir yılı geride bıraktığını ifade etti.

Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekiplerini ziyaret eden Soytürk ardından Zübeyde Hanım Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya gelerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.