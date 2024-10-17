Trakya Üniversitesinde Yaşlılık ve Türkoloji Konferansları Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Yaşlılıkta Propriosepsiyon ve Fiziksel Aktivite" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında farklı konuları içeren seminerler serisi başladı.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk katıldı.

Öztürk, yaşlılıkta fiziksel aktivite ve yaşanabilecek rahatsızlıklara karşı bilgiler verdi.

TÜ'de "Türkoloji Nedir, Ne Değildir?" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce "Türkoloji Nedir, Ne Değildir?" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya katıldı.

Prof. Dr. Sertkaya, konuşmasında Türk dilinin tarihi devirleri hakkında bilgi verdi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli de Sertkaya'ya konferansa katılımından dolayı teşekkür etti.