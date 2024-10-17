Üye Girişi
Haberler

Trakya Üniversitesinde Yaşlılık ve Türkoloji Konferansları Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Yaşlılık ve Türkoloji Konferansları Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi, yaşlılıkta propriosepsiyon ve fiziksel aktivite üzerine seminer ve Türk dili tarihi devreleri üzerine konferans düzenledi. Fizyoterapi alanında Dr. Gülnur Öztürk, Türkoloji üzerine ise Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya konuştu.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Yaşlılıkta Propriosepsiyon ve Fiziksel Aktivite" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında farklı konuları içeren seminerler serisi başladı.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk katıldı.

Öztürk, yaşlılıkta fiziksel aktivite ve yaşanabilecek rahatsızlıklara karşı bilgiler verdi.

TÜ'de "Türkoloji Nedir, Ne Değildir?" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce "Türkoloji Nedir, Ne Değildir?" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya katıldı.

Prof. Dr. Sertkaya, konuşmasında Türk dilinin tarihi devirleri hakkında bilgi verdi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli de Sertkaya'ya konferansa katılımından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Üniversitesi Kültür Sanat Konferans Eğitim Güncel

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.