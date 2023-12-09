Trakya Üniversitesinde Uluslararası Öğrenciler Mis Meyve Sabunu Yapmayı Öğreniyor

Trakya Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen atölyelerde mis meyve sabunu yapmayı öğreniyor. Edirne Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya katılan öğrenciler, eğitmen gözetiminde sabun yapımını öğreniyor. Mis meyve sabunu, Osmanlı sarayında değerli bir hediye olarak sunulan bir el sanatıdır.

Trakya Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler saray sabunu olarak da bilinen mis meyve sabunu yapmayı öğrendi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından uluslararası öğrencilere yönelik başlatılan atölyeler devam ediyor.

Edirne Kent Müzesi'ndeki çalışmaya katılan 20 uluslararası öğrenci, eğitmen gözetiminde mis meyve sabunu yaptı.

Derneğin Başkan Yardımcısı Yunus Emre Altun, yaptığı açıklamada, ebru ve hat sanatı atölyelerinin ardından mis meyve sabunu atölyesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Edirne'de eğitim gören misafir öğrencilerin hafta sonlarını atölyelere katılarak değerlendirdiğini belirten Altun, "Osmanlı sarayında yerli ve yabancı devlet erkanına sunulan değerli hediyeler arasına girmiş mis meyve sabunu Edirne'de önemli bir meslek haline gelmiştir. Tabi bu el sanatlarımız günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra da arttırılarak devam etmesi hususunda fayda görüyoruz. Edirne Belediyesine Edirne Kent Müzesi'nin kapılarını bize açıp bu imkanları sundukları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.